Сергій Разумовський

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2025/26, у якому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал, відбудеться уже сьогодні, 30 травня.

Вирішальний поєдинок головного єврокубкового турніру приверне увагу мільйонів уболівальників у всьому світі, адже на кону стоятиме найпрестижніший клубний трофей Європи. Для ПСЖ це буде можливість підтвердити свій статус одного з найсильніших клубів континенту, тоді як Арсенал спробує завершити сезон історичним успіхом на міжнародній арені. Розповідаємо, де можна буде переглянути фінальний матч Ліги чемпіонів у прямому ефірі.

Матч ПСЖ – Арсенал. Пряма трансляція

Фінальна гра Ліги чемпіонів між ПСЖ з Парижа та Арсеналом з Лондона буде зіграна в Угорщині. Місцем проведення поєдинку стане стадіон Пушкаш Арена в Будапешті. Стартовий свисток у матчі пролунає сьогодні, 30 травня, о 19:00 за київським часом.

Українські вболівальники зможуть переглянути фінал Ліги чемпіонів, у якому на поле може вийти співвітчизник Ілля Забарний, у прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на телеканалі «MEGOGO Футбол Перший».

Нагадаємо, вперше в історії у фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться два іспанські тренери.