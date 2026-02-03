Росеньйор: «Реальність така, що Арсенал є фавритом»
Челсі зіграє у півфіналі Кубка англійської ліги
близько 2 годин тому
Ліеа Росеньйор/ Фото - ФК Челсі
Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги проти Челсі. Його слова наводить football.london.
Реальність така, що Арсенал є фаворитом у цій зустрічі - вони ведуть в 1 гол і грають вдома, тому вони розраховують пройти далі. Нам потрібно пройти якомога далі е, і, сподіваюся, другий матч буде вирішальним у плані зміни ходу матчу, - сказав Росеньйор.
В першому мтачі Челсі поступився Арсеналу на «Стемфорд Бридж» (2:3).
Другого фіналіста визначить пара Манччестер Сіті - Ньюкасл (перший матч - 2:0).