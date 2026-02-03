Артета оцінив шанси Арсенала на перший фінал Арсенала в сезоні
До лідера АПЛ завітає Челсі
близько 1 години тому
Мікель Артета / Фото - Getty Images
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Кубка Англійської ліги проти Челсі.
На нас чекає справді важка гра проти Челсі. Ми граємо вдома, хороший результат першого матчу, але нам ще багато, багато чого потрібно зробити, щоб вийти до фіналу, - розповів Артета.
В першому мтачі Арсенал на полі Челсі вийшов переможцем (3:2).
Другого фіналіста визначить пара Манччестер Сіті - Ньюкасл (перший матч - 2:0).