Арсенал у лондонському дербі переміг Вест Гем, Манчестер Юнайтед здолав Сандерленд
Зіграно два поєдинки чемпіонату Англії
близько 2 годин тому
У матчі сьомого туру Англійської Прем’єр-ліги відбулося лондонське дербі. Арсенал на своєму стадіоні приймав Вест Гем.
Поєдинок завершився перемогою «канонірів» з рахунком 2:0. Відзначилися Деклан Райс та Букайо Сака.
У паралельному матчі Манчестер Юнайтед вдома переміг Сандерланд з рахунком 2:0 завдяки голам Мейсона Маунта та Беньяміна Шешко.
Арсенал займає перше місце в турнірній таблиці АПЛ з 16 очками, Вест Гем йде передостаннім, 19-м (чотири бали). Манчестер Юнайтед набрав 10 очок і піднявся на восьме місце, Сандерленд – шостий (11 балів).
АПЛ, 7-й тур
Арсенал – Вест Гем – 2:0
Голи: Райс, 38, Сака, 67 (пенальті).
Манчестер Юнайтед – Сандерленд – 2:0
Голи: Маунт, 8, Шешко, 31.
Поділитись