Аргентинський вінгер Алехандро Гарначо цього літа залишив Манчестер Юнайтед, який виставив його на трансфер, та перед закриттям вікна перебрався до Челсі.

У коментарі для TNT Sports гравець згадав про свій колишній клуб і водночас наголосив на готовності писати нову історію у складі лондонців:



– Не можу сказати нічого поганого про Манчестер Юнайтед. У житті трапляються невдалі моменти. Я дуже радий бути в Челсі та виступати в Лізі чемпіонів.

У вівторок команда Енцо Марески обіграла Бенфіку у матчі 2-го туру загального етапу Ліги чемпіонів (1:0). Гарначо вийшов у стартовому складі та провів на полі понад годину.

21-річний футболіст вже чотири рази зіграв у футболці Челсі, однак поки що не відзначився результативними діями.