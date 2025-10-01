Павло Василенко

Манчестер Юнайтед вже готує список потенційних наступників нинішнього головного тренера Рубена Аморіма, і, за даними The Sun, серед них три основні прізвища. Це Олівер Гласнер, який зараз керує Крістал Пелас, Андоні Іраола, менеджер Борнмута, та Фабіан Гюрцелер, який очолює Брайтон.

Примітно, що всі згадані імена – це менеджери, які наразі очолюють команди Англійської Прем'єр-ліги. Таким чином, на «Олд Траффорд» вважають, що потенційному новому тренеру не знадобиться тривала акліматизація, і він зможе дуже швидко взяти на себе управління, щоб покращити результати команди.

У суботу в Лондоні «червоні дияволи» програли Брентфорду з рахунком 1:3, що стало їхньою третьою поразкою в шести матчах АПЛ з початку сезону. Вони також зазнали ще двох поразок від Арсенала та Манчестер Сіті, тоді як з Фулгемом їм вдалося лише зіграти внічию.

Рубен Аморім ще не виграв двох поспіль матчів чемпіонату з моменту свого призначення на початку листопада минулого року, а форма команди більш ніж жахлива: португалець набрав лише 32 очки у 35 іграх під його керівництвом.