Головний тренер Арсенала Мікель Артета задумав нестандартний крок для покращення роботи команди. Як повідомляє The Telegraph Іспанець має намір запросити групу пілотів-винищувачів Королівських ВПС Великої Британії, аби перейняти їхній досвід у сфері комунікації.

За словами наставника, він постійно шукає способи вдосконалення власної манери спілкування з гравцями та вже обговорював із клубом, як зробити цей процес більш ефективним.

Під час одного з публічних заходів Артета відповів на запитання про те, куди його як лідера приводить цікавість:

«У різні місця, це постійне вдосконалення. Я можу прокинутися й відчути: мої дії у день матчу недостатньо хороші. Чому ми передаємо інформацію гравцям саме так — від тренерів до аналітиків? Мені це не подобається. Хто робить це краще за всіх? Наприклад, британські пілоти-винищувачі. Я звернуся до них і дізнаюся, як вони комунікують, адже це питання життя і смерті. Вони не використовують двадцять слів, якщо можна сказати одне. Бо якщо зволікати — і все. Має бути одне слово».

Таким чином Артета планує перейняти навички максимально чіткого та лаконічного обміну інформацією, щоб зробити взаємодію в Арсеналі більш ефективною.

У середу, 1 жовтня, Арсенал зіграє домашній поєдинок другого туру Ліги чемпіонів проти грецького Олімпіакоса.