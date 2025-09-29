Артета хоче використати досвід пілотів ВПС у Арсеналі, щоб удосконалити комунікацію із гравцями
Цікавий хід від коуча лондонців
близько 10 годин тому
Головний тренер Арсенала Мікель Артета задумав нестандартний крок для покращення роботи команди. Як повідомляє The Telegraph Іспанець має намір запросити групу пілотів-винищувачів Королівських ВПС Великої Британії, аби перейняти їхній досвід у сфері комунікації.
За словами наставника, він постійно шукає способи вдосконалення власної манери спілкування з гравцями та вже обговорював із клубом, як зробити цей процес більш ефективним.
Під час одного з публічних заходів Артета відповів на запитання про те, куди його як лідера приводить цікавість:
«У різні місця, це постійне вдосконалення. Я можу прокинутися й відчути: мої дії у день матчу недостатньо хороші. Чому ми передаємо інформацію гравцям саме так — від тренерів до аналітиків? Мені це не подобається. Хто робить це краще за всіх? Наприклад, британські пілоти-винищувачі. Я звернуся до них і дізнаюся, як вони комунікують, адже це питання життя і смерті. Вони не використовують двадцять слів, якщо можна сказати одне. Бо якщо зволікати — і все. Має бути одне слово».
Таким чином Артета планує перейняти навички максимально чіткого та лаконічного обміну інформацією, щоб зробити взаємодію в Арсеналі більш ефективною.
У середу, 1 жовтня, Арсенал зіграє домашній поєдинок другого туру Ліги чемпіонів проти грецького Олімпіакоса.
