Арсенал в центральному матчі 21 туру АПЛ розписав мирову з Ліверпулем. Матч в Лондоні завершився з рахунком 0:0.

Чемпіон Англії в першій половині гри зробив ставку на гру другим номером, створивши Арсеналу можливості для підходів до чужих воріт, проте найбільш небезпечна нагода виникл в Ліверпуля, коли Рая подарував м'яч супернику, а закидушка Бредлі опустилась прямо на поперечку.

В другому таймі Арсенал виглядав попереду інертно, а за гостроту у мерсисайдців відповідав Собослай, який міг повторити свій гол зі штрафного на початку сезону, проте м'яч полетів над поперечкою.

Лише в доданий час до другого тайму Арсенал згадав про атаку, створивши кілька небезпечних нагод біля воріт Аліссона, які не вдалося конвертувати в переможний гол.

АПЛ. 21 тур

Арсенал - Ліверпуль 0:0