Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями від центрального матчу 21 туру АПЛ проти Арсенала. Його слова наводить пресслужба клубу.

Нам є багато чого довести в АПЛ Але ми також беремо участь у Кубку Англії, що цілком логічно, оскільки ми ще не грали там, і в ЛЧ. Там можна зіткнутися з такими командами, як Арсенал, тому для нас це важливий матч, щоб побачити, де ми знаходимося в моменті на тлі сильного опонента. Вони вже багато років дуже сильні, а цього сезону, мабуть, навіть сильніші, ніж у попередні роки.

Головна сила Арсенала в тому, що вони мають так багато сильних сторін. Або в тому, що вони майже не мають слабких сторін. Вони майже не пропускають голів. Можуть забивати з гри, зі стандартів, мають дуже хороші ідеї щодо побудови атак, можуть грати лонгболами. Вони мають повний набір якостей, і саме тому, на мою думку, вони заслуговують бути на вершині цього сезону, - сказав Слот.