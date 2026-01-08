Ван Дейк чекає великої битви Ліверпуля з Арсеналом
Чемпіон Англії спробує пригальмувати лідера
28 хвилин тому
Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від центрального матчу 21 туру АПЛ проти Арсенала. Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Це буде велика битва, ми повинні бути готові. У Арсенала фантастична команда з високоякісними гравцями в ростері. Вони не програвали вдома цього сезону, я думаю, у всіх змаганнях. Тож це буде дуже важкий матч, і ми повинні бути готові до справжньої битви.
Я не можу дочекатися, щоб зіграти, і я думаю, що кожен повинен підходити до таких ігор з ентузіазмом. Це єдиний спосіб спробувати досягти результату; це ще одна чудова можливість, - наголосив капітан Ліверпуля.
Арсенал перед матчем з Ліверпулем випереджає мерсисайдців на 14 очок. Початок зустрічі запланований на 22:00.