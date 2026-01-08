Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від центрального матчу 21 туру АПЛ проти Арсенала. Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Це буде велика битва, ми повинні бути готові. У Арсенала фантастична команда з високоякісними гравцями в ростері. Вони не програвали вдома цього сезону, я думаю, у всіх змаганнях. Тож це буде дуже важкий матч, і ми повинні бути готові до справжньої битви.

Я не можу дочекатися, щоб зіграти, і я думаю, що кожен повинен підходити до таких ігор з ентузіазмом. Це єдиний спосіб спробувати досягти результату; це ще одна чудова можливість, - наголосив капітан Ліверпуля.