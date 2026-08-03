Сергій Разумовський

Арсенал і Ньюкасл продовжують перемовини щодо переходу бразильського півзахисника Бруно Гімараеса. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сторони вже суттєво просунулися в обговоренні угоди, а трансфер наближається до завершення.

Романо спростував повідомлення про те, що переговорний процес між клубами розпочався лише нещодавно. За його даними, Арсенал і Ньюкасл уже тривалий час підтримують прямий контакт щодо можливого переходу бразильця.

Клуби встигли провести кілька раундів переговорів. До процесу також активно залучені представники самого футболіста, які обговорюють із лондонською стороною останні деталі майбутньої співпраці.

Арсенал налаштований оптимістично та повністю впевнений у тому, що зможе завершити трансфер Гімараеса. Лондонський клуб уже погодив із півзахисником особисті умови контракту. Як зазначає Романо, ця домовленість існує кілька тижнів, тому тепер футболіст очікує лише на фінальне узгодження між командами.

«Сороки», зі свого боку, вже готуються до можливого відходу одного з ключових гравців. Ньюкасл разом із новим головним тренером Маттіасом Яйссле розпочав пошук потенційної заміни для Гімараеса.

Представники англійського клубу вже визначають можливих кандидатів на посилення центральної частини поля. Яйссле також обговорює з керівництвом Ньюкасла трансферні пріоритети та формує список футболістів, які можуть замінити бразильця в команді.

За словами Романо, переговори перебувають на фінальній стадії. Сторони допрацьовують останні деталі угоди, після чого трансфер може бути офіційно підтверджений. Інсайдер не виключає, що його традиційне повідомлення Here we go з’явиться найближчим часом.

Бруно Гімараес виступає за Ньюкасл із січня 2022 року, коли перебрався до англійського клубу з французького Ліона. За цей період він став одним із лідерів команди та ключовим футболістом середини поля.

Минулого сезону 29-річний бразилець провів 41 матч у всіх турнірах. На його рахунку дев’ять забитих м’ячів і сім результативних передач.

На чемпіонаті світу-2026 у складі збірної Бразилії дійшов до 1/8 фіналу.