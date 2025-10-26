Арсенал йде у відрив. Ман Сіті мінімально поступився Астон Віллі
Все вирішив один гол
близько 1 години тому
Метті Кеш / Фото - Астон Вілла
Астон Вілла святкувала мінімальну перемогу над Манчестер Сіті в матчі 9 туру АПЛ. Матч у Бірмінгемі завершився з рахунком 1:0.
Перемогу команді Унаї Емері приніс небанальний розіграш стандарту, якм вивели на ударну позицію Кеша. Захисник збірної Польщі вивів себе на ударну позицію і з лінії штрафного поцілив у незакриту Доннарумою частину воріт.
АПЛ. 9 тур
Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:0
Гол: Кеш, 19