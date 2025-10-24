Сергій Стаднюк

Завершилися усі матчі ігрового дня п’ятниці, 24 жовтня, у 15-му турі української Другої ліги.

У групі А Дубль Буковини вирвав нічию з Лісним. На домашній матч на відміну від гостьового команда з Київської області вийшла. Господарі зі старту тиснули: спершу небезпечно пробивав Сергій Рибалка, а згодом Нікіта Балан виручив після удару Вікентія Волошина.

Чернівчани відповіли моментом Максима Гірного, що завершився кутовим, і саме після нього на 18-й хвилині центрбек Дмитрій Скочеляс покарав голкіпера за невдалу гру на виході — 0:1. На 24-й хвилині арбітр зафіксував фол Нікіти Лєднєва у власному штрафному, пенальті впевнено реалізував Рибалка. Після перерви Буковина-2 додала в активності, утім на 57-й Калінін, пройшовши кількох захисників, вивів господарів уперед — 2:1. Наприкінці зустрічі чернівчани проявили характер: після діагональної подачі й помилки оборони Ренат Дубовик опинився у потрібній точці та вирвав для жовто-чорних нічию.

Нива Вінниця на власному полі поступилася дублю Полісся. Гості швидко оформили перевагу двома пенальті – на 3-й хвилині Кобернюк упевнено реалізував удар із «позначки», а на 19-й Романчук подвоїв рахунок.

Полісся-2 набрало 28 очок і очолило групу А. Проте у Куликова (26) є матч у запасі.

У групі Б Локомотив сенсаційно мінімально обіграв Тростянець 1:0. Вирішальний м’яч на 27-й хвилині забив Сахненко, після чого господарі зосередилися на дисциплінованій обороні й довели матч до перемоги, стримавши спроби лідера турнірної таблиці відігратися.

Тростянець із 30 очками продовжує лідирувати. Проте в Локомотива (29) є матч у запасі. А в Колоса-2 (29) – два.

Друга ліга, 15-й тур

Група А

Лісне – Буковина-2 2:2

Голи: Рибалка, 24 (пен.), Калінін, 74 – Скочеляс, 18, Дубовик, 90

Нива Вінниця – Полісся-2 0:2

Голи: Кобернюк, 3 (пен.), Романчук, 19 (пен.)

Група Б

Локомотив – Тростянець 1:0

Гол: Сахненко, 27