У 9-му турі Англійської Прем'єр-ліги відбувся матч між Челсі та Сандерлендом на лондонському Стемфорд Брідж. Зустріч завершилася перемогою гостей із рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок уже на четвертій хвилині – перший гол за Челсі забив Алехандро Гарначо. Сандерленд відігрався на 22-й хвилині завдяки влучному удару Вілсона Ісідора. Перемогу гостям приніс Шемсдін Тельбі, який забив вирішальний м'яч на 90+3 хвилині.

Після цієї гри Челсі опустився на сьоме місце із 17 очками, а Сандерленд піднявся на другу позицію, маючи 19 балів.

АПЛ. 9-й тур

Челсі – Сандерленд – 1:2

Голи: Гарначо, 4 – Ісідор, 22, Тельбі, 90+3