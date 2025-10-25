Челсі сенсаційно поступився новачку АПЛ
Сандерленд шокував іменитого суперника
38 хвилин тому
Марк Кукурелья/фото: Челсі
У 9-му турі Англійської Прем'єр-ліги відбувся матч між Челсі та Сандерлендом на лондонському Стемфорд Брідж. Зустріч завершилася перемогою гостей із рахунком 2:1.
Господарі відкрили рахунок уже на четвертій хвилині – перший гол за Челсі забив Алехандро Гарначо. Сандерленд відігрався на 22-й хвилині завдяки влучному удару Вілсона Ісідора. Перемогу гостям приніс Шемсдін Тельбі, який забив вирішальний м'яч на 90+3 хвилині.
Після цієї гри Челсі опустився на сьоме місце із 17 очками, а Сандерленд піднявся на другу позицію, маючи 19 балів.
АПЛ. 9-й тур
Челсі – Сандерленд – 1:2
Голи: Гарначо, 4 – Ісідор, 22, Тельбі, 90+3
Поділитись