Езе приніс Арсеналу перемогу у дербі з Кристал Пелас
Засмутивши колишніх одноклубників
9 хвилин тому
Еберечі Езе / Фото - Кристал Пелас
Арсенал в рамках 9 туру АПЛ вдома приймав Кристал Пелас. Лондонське дербі завершилося з рахунком 1:0.
Єдиного голу Езе наприкінці першого тайму вистачило команді Мікеля Артети, аби здобути позитивний результат. На 39-й хвилині ексфутболіст Кристал Пелас підключився на стандарт і другим темпом розстріляв ворота Хендерсона.
Домашня перемога Арсенала допомогла лондонцям закріпитись на вершині турнірної таблиці з 22 очками.
АПЛ. 9 тур
Арсенал - Кристал Пелас 1:0
Гол: Езе, 39
