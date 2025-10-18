Арсенал з голом Троссарда дотиснув Фулгем
Лондонське дербі - за «канонірами»
близько 1 години тому
Фото - Арсенал Лондон
Фулгем в рамках 8 туру АПЛ вдома приймав Арсенал. Матч в Лондоні завершився з рахунком 0:1.
Єдиного голу Троссарда вистачило команді Мікеля Артети. аби вивезти 3 бали з «Крейвен Коттедж». Бельгієць відгукнувся на корнер, опинившись після скидки Габріела перед порожніми воротами.
Пропущений гол не змусив відхилитись від плану на гру підопічних Марку Сілви, які мали достатньо передумов, щоб вразити ворота Арсенала.
В час, що залишився, Арсенал зумів втримати переможний результат, що дозволив перемогти в лондонському дербі.
АПЛ. 8 тур
Фулгем - Арсенал 0:1
Гол: Троссард, 58
