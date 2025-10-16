Після відновлення від травми плеча півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем лише один із чотирьох матчів провів у стартовому складі. Надалі футболіст не отримав виклик до збірної Англії на жовтневий збір, що викликало занепокоєння серед уболівальників та аналітиків.

Як повідомляє Football Insider, Беллінгем може не повністю відповідати ігровій системі нового головного тренера Реала Хабі Алонсо. У разі збереження нинішньої ситуації англієць може розглянути варіант повернення до англійської Прем’єр-ліги.

За даними джерела, у випадку появи Беллінгема на трансферному ринку топ-клуби АПЛ одразу зацікавляться його підписанням.

Нагадаємо, що до переходу в дортмундську Боруссію, а згодом у Реал, Беллінгем виступав на батьківщині за Бірмінгем, але в матчах Прем’єр-ліги ще не грав.