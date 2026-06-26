Сергій Разумовський

Лондонський Арсенал зробив офіційний крок щодо можливого підписання центрального півзахисника Ньюкасла Бруно Гімараеса. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб запропонував за 28-річного бразильця 55 мільйонів фунтів, що становить близько 64 мільйонів євро. Ньюкасл одразу відхилив цю пропозицію. Водночас журналіст Девід Орнштейн стверджує, що сума пропозиції становила 60 мільйонів фунтів.

Ньюкасл дав зрозуміти Арсеналу, що не планує продавати хавбека за такі гроші та хоче зберегти його у складі команди.

Гімараес перейшов до Ньюкасла у січні 2022 року з Ліона за 50 мільйонів євро. У нинішньому сезоні бразилець провів 41 матч, у яких забив дев’ять голів і віддав сім результативних передач.

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