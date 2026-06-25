Довбик не перейде в Бетіс
Відома причина такого рішення
близько 3 годин томуПідписатися в
Артем Довбик. Фото - Getty Images
Майбутнє українського нападника Роми Артема Довбика залишається невизначеним. Римський клуб хоче продати гравця, який не вписується в ігрові схеми головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні.
Раніше повідомлялося, що Бетіс зробив пропозицію щодо оренди українця з правом викупу.
Однак, за словами інсайдера Маттео Моретто, іспанський клуб не може дозволити собі підписати Довбика, враховуючи його зарплату та трансферну вартість.
У минулому сезоні форвард провів 18 матчів за Рому, забивши три голи та оформивши три асисти.
Контракт Довбика з італійським клубом чинний до 30 червня 2029 року.
Transfermarkt оцінює вартість 29-річного форварда у 15 млн євро.
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