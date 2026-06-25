Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) поділився думками про нещодавній поєдинок чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО в боксі). Також боксер оцінив майбутнє протистояння українця з обов'язковим претендентом Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО). Слова наводить vRINGe.

Це зовсім інший боксер. Віддамо належне Верховену за хорошу роботу. Він робив усе, щоб Усику було незручно. Але там справа не лише у Верховені. Там ще й Усик не зробив усього того, що мав зробити.

Верховен нічого не втрачав. У нього один бій у боксі. Програє? Ну і що? Він же програв Усику! А Кабаєл… Думаю, він подивився цей бій. І щось із нього взяв. Він побачив, який бокс, який стиль не подобається Усику. Але, знаючи Усика, думаю, що він також зробить свої висновки, виправить помилки. Думаю, у нього і настрій буде інший. Упевнений, у них вийде класний бій.