Сергій Разумовський

16-річний Габріель Артета, син головного тренера Арсенала Мікеля Артети, увійшов до списку футболістів лондонського клубу, які залишаються в команді на сезон-2026/27. Відповідна інформація з'явилася на сайті АПЛ.

У заявці Арсенала Габріель фігурує як гравець зі стипендіальним контрактом, що свідчить про подальшу довіру клубу до юного футболіста та його перспектив у структурі академії.

Артета-молодший виступає на позиції правого вінгера. У квітні він дебютував за Арсенал U-18 у матчі проти Редінга, який лондонці виграли з рахунком 3:0.

У поточному сезоні Габріель провів чотири матчі в АПЛ U-18, загалом зігравши 119 хвилин. Для 16-річного футболіста це ще один крок у розвитку в системі Арсенала, де він продовжить працювати й надалі.

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