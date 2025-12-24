Лондонський Арсенал запропонував мадридському Реалу бразильського форварда Габріеля Жезуса, повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, англійський клуб запропонував 28-річного нападника у склад вершкових як заміну Ендріку, який на правах оренди перейшов до Ліону. Однак тренер мадридського клубу Хабі Алонсо відхилив пропозицію з огляду на наявність у команді Мбаппе, і відновлення гарної форми Родріго та Вінісіуса.

Цього сезону Жезус зіграв лише чотири матчі і не відзначився результативними діями, більшу частину часу відновлюючись після травми.

Раніше Артета висловився про відновлення Жезуса.