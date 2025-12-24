Арсенал запропонував Реал підписати нападника
Алонсо відреагував на пропозицію «канонірів»
25 хвилин тому
Габріел Жезус/фото: Арсенал
Лондонський Арсенал запропонував мадридському Реалу бразильського форварда Габріеля Жезуса, повідомляє Defensa Central.
За даними джерела, англійський клуб запропонував 28-річного нападника у склад вершкових як заміну Ендріку, який на правах оренди перейшов до Ліону. Однак тренер мадридського клубу Хабі Алонсо відхилив пропозицію з огляду на наявність у команді Мбаппе, і відновлення гарної форми Родріго та Вінісіуса.
Цього сезону Жезус зіграв лише чотири матчі і не відзначився результативними діями, більшу частину часу відновлюючись після травми.
