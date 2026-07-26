Арсенал зробить нову пропозицію щодо лідера збірної Бразилії
Хавбек виступає за Ньюкасл
9 хвилин томуПідписатися в
Лондонський Арсенал планує збільшити свою пропозицію Ньюкаслу щодо трансферу півзахисника Бруно Гімараеса. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо в соціальній мережі X.
За інформацією джерела, каноніри наступного тижня зроблять покращений оффер за 28-річного бразильця. Попередня пропозиція Арсеналу становила 70 мільйонів фунтів.
Сам Гімараес уже погодив умови особистого контракту з лондонським клубом. Водночас остаточне рішення щодо трансферу ухвалюватиме Ньюкасл.
Повідомляється, що сороки хочуть отримати за свого лідера близько 116 мільйонів євро. Чинна угода бразильця з англійським клубом розрахована до літа 2028 року.
Бруно Гімараес перейшов до Ньюкасла взимку 2022 року з французького Ліона. Сума трансферу склала 50,1 мільйона євро. У попередньому сезоні півзахисник провів 41 матч у всіх турнірах, забив дев’ять голів і віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, в Арсеналу міг з'явитися ще один конкурент за Вінісіуса Жуніора.