Сергій Разумовський

Лондонський Арсенал планує збільшити свою пропозицію Ньюкаслу щодо трансферу півзахисника Бруно Гімараеса. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо в соціальній мережі X.

🚨🔴⚪️ Arsenal set for new club to club contacts next week for Bruno Guimarães deal.



Personal terms in place and new approach with Newcastle anticipated to proceed + £70m proposal expected to be improved.



Deal depends on #NUFC decision on exit/price.



🎥 https://t.co/dRrZBt8sme pic.twitter.com/BgYW3sxtXj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

За інформацією джерела, каноніри наступного тижня зроблять покращений оффер за 28-річного бразильця. Попередня пропозиція Арсеналу становила 70 мільйонів фунтів.

Сам Гімараес уже погодив умови особистого контракту з лондонським клубом. Водночас остаточне рішення щодо трансферу ухвалюватиме Ньюкасл.

Повідомляється, що сороки хочуть отримати за свого лідера близько 116 мільйонів євро. Чинна угода бразильця з англійським клубом розрахована до літа 2028 року.

Бруно Гімараес перейшов до Ньюкасла взимку 2022 року з французького Ліона. Сума трансферу склала 50,1 мільйона євро. У попередньому сезоні півзахисник провів 41 матч у всіх турнірах, забив дев’ять голів і віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, в Арсеналу міг з'явитися ще один конкурент за Вінісіуса Жуніора.