Сергій Разумовський

Ліверпуль не зацікавився трансфером вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соціальній мережі X.

🚨 Arsenal are exploring a deal for Vinicius Jr, as @David_Ornstein and @gunnerblog called.



Viewed as viable option, although no bid yet. #AFC prepared to be opportunistic given Vinicius Jr currently has one year left on his deal. Some caution given all the moving parts at Real,… pic.twitter.com/xhmKxYlKBo — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2026

За інформацією джерела, представники 26-річного бразильця запропонували його послуги англійському клубу. Однак мерсисайдці не стали розглядати цей варіант, оскільки зосереджені на посиленні правого флангу атаки.

Одним із можливих претендентів на Вінісіуса залишається саудівський Аль-Ахлі. Водночас перехід до клубу з Саудівської Аравії можливий лише в тому разі, якщо сам футболіст погодиться залишити Європу.

Ще минулого року бразильцю пропонували п’ятирічний контракт загальною вартістю один мільярд євро в разі переходу до Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Вінісіуса також проявляє лондонський Арсенал. «Каноніри» можуть спробувати підписати футболіста, якщо він не домовиться з Реалом про продовження контракту.

Чинна угода бразильця з мадридським клубом розрахована до літа наступного року. За інформацією ЗМІ, у разі підписання нового контракту Вінісіус хоче отримати від Реала 15 мільйонів євро бонусу за лояльність, а також зарплату на рівні Кіліана Мбаппе. Головний тренер Реала Жозе Моурінью, як стверджується, виступає проти можливого переходу Вінісіуса до Арсеналу.

У сезоні-2025/26 бразильський вінгер забив 22 голи в усіх турнірах за Реал. Мадридська команда вдруге поспіль завершила сезон без трофеїв, посівши друге місце в Ла Лізі та відставши від Барселони на вісім очок.

Раніше повідомлялося, що до конкретних переговорів щодо Вінісіуса справа поки не дійшла.