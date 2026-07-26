Ще один клуб АПЛ: лідера Реала запропонували англійському гранду
Моурінью категорично проти трансферу
15 хвилин томуПідписатися в
Ліверпуль не зацікавився трансфером вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соціальній мережі X.
За інформацією джерела, представники 26-річного бразильця запропонували його послуги англійському клубу. Однак мерсисайдці не стали розглядати цей варіант, оскільки зосереджені на посиленні правого флангу атаки.
Одним із можливих претендентів на Вінісіуса залишається саудівський Аль-Ахлі. Водночас перехід до клубу з Саудівської Аравії можливий лише в тому разі, якщо сам футболіст погодиться залишити Європу.
Ще минулого року бразильцю пропонували п’ятирічний контракт загальною вартістю один мільярд євро в разі переходу до Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Вінісіуса також проявляє лондонський Арсенал. «Каноніри» можуть спробувати підписати футболіста, якщо він не домовиться з Реалом про продовження контракту.
Чинна угода бразильця з мадридським клубом розрахована до літа наступного року. За інформацією ЗМІ, у разі підписання нового контракту Вінісіус хоче отримати від Реала 15 мільйонів євро бонусу за лояльність, а також зарплату на рівні Кіліана Мбаппе. Головний тренер Реала Жозе Моурінью, як стверджується, виступає проти можливого переходу Вінісіуса до Арсеналу.
У сезоні-2025/26 бразильський вінгер забив 22 голи в усіх турнірах за Реал. Мадридська команда вдруге поспіль завершила сезон без трофеїв, посівши друге місце в Ла Лізі та відставши від Барселони на вісім очок.
Раніше повідомлялося, що до конкретних переговорів щодо Вінісіуса справа поки не дійшла.
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