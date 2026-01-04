Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 20 туру АПЛ проти Борнмута (3:2) проти Борнмута. Його слова наводить ВВС.

Контекст зовсім інший, якщо порівнювати з матчем проти Астон Вілли. З огляду на те, як ми пропустили перший гол, ми поставили себе в скрутне становище, але те, що зробив Габріель, вражає. Він проявив лідерські якості, єдність з командою. Потім ми втягнулися в гру і забили два прекрасні голи.

Ті, хто вийшли на заміну, зіграли добре, а саме це нам і потрібно. Всі футболісти грають дуже стабільно. Ми винесемо урок з того, як пропустили перший м'яч. Свою роль зіграла майстерність суперника, іноді залишається тільки аплодувати, - розповів Артета.