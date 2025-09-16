Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіка (2:0).

Більбао - прекрасне місце для гри в футбол! Атмосфера тут, мабуть, одна з найкращих, в яких мені доводилося грати.

Дуже складний матч. Ми знали, що перші 20 або 25 хвилин будуть важкими, особливо з огляду на стиль гри суперника - інтенсивний, прямолінійний, багатий на голи. Але після цього, думаю, ми почали брати гру під контроль.

У другому таймі ми домінували набагато сильніше і виглядали набагато небезпечніше. І в підсумку умови матчу посприяли нашій перемозі. Я дуже задоволений, - заявив Артета.