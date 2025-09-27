Павло Василенко

Футбольна спільнота Англії приголомшена трагічною смертю 21-річного Біллі Вігара – колишнього гравця молодіжної команди Арсенала, який загинув під час матчу за Чичестер Сіті.

Інцидент стався під час гри проти Вінгейт енд Фінчлі в одній із нижчих англійських ліг. Після фатального падіння Вігар вдарився головою об бетонну стіну, розташовану небезпечно близько до межі поля. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Смерть молодого футболіста викликала хвилю обурення та тривоги по всій країні. Футбольна асоціація Англії (FA) оголосила про негайне розслідування обставин трагедії та масштабну перевірку безпеки стадіонів, особливо їхніх периметральних зон.

«Хоча відповідальність за безпеку учасників та вболівальників лежить на клубах та місцевій владі, ми розпочинаємо терміновий огляд разом із лігами, клубами та всіма зацікавленими сторонами. Особлива увага буде приділена безпеці периметральних стін та огорож навколо полів у національній системі ліг», – йдеться в офіційній заяві FA.

Вігар приєднався до академії Арсенала у 14 років і отримав стипендію на сезон 2020/21. У 2024 році він залишив клуб, маючи в активі один матч у турнірі EFL Trophy.

Його смерть стала страшним нагадуванням про те, наскільки важливою є інфраструктурна безпека навіть на аматорських та напівпрофесійних рівнях футболу.