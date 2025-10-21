Артета оцінив готовність Арсенала протистояти Атлетіко
Ліга чемпіонів повертається в Північний Лондон
близько 2 годин тому
Мікель Артета / Фото - Арсенал
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко. Його слова наводить УЄФА.
Атлетіко додало в порівнянні з минулим сезоном. Вони здатні змінювати гру залежно від того, як розвивається матч. Це дуже специфічна риса цієї команди. Ми хочемо дати гравцям все, але потрібно якомога простіше викласти інформацію, щоб донести до них, як реалізувати те, що ми хочемо зробити, - сказав Артета.
Арсенал приймає Атлетіко в Лізі чемпіонів: лондонці націлені на соту перемогу в турнірі.