Атлетіко поскаржився УЄФА на Арсенал через відсутність гарячої води на Емірейтс
Іспанці не змогли скористатися душем після передматчевого тренування
17 хвилин тому
Іспанський клуб Атлетіко Мадрид звернувся до УЄФА зі скаргою на Арсенал, який не забезпечив команду гарячою водою після передматчевого тренування на стадіоні Емірейтс у Лондоні.
За даними видання Marca, футболісти Атлетіко не змогли прийняти душ після заняття. Персонал арени повідомили про проблему, однак на прохання гостей не відреагували. У результаті команда була змушена повернутися до готелю в центрі Лондона, щоб скористатися душем уже там.
Матч 3-го туру Ліги чемпіонів між Арсеналом і Атлетіко відбудеться 21 жовтня, початок о 22:00 за київським часом.
Після двох турів групового етапу Арсенал має 6 очок і посідає п’яте місце, тоді як Атлетіко з 3 очками перебуває на десятій позиції в турнірній таблиці.