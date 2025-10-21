Іспанський клуб Атлетіко Мадрид звернувся до УЄФА зі скаргою на Арсенал, який не забезпечив команду гарячою водою після передматчевого тренування на стадіоні Емірейтс у Лондоні.

За даними видання Marca, футболісти Атлетіко не змогли прийняти душ після заняття. Персонал арени повідомили про проблему, однак на прохання гостей не відреагували. У результаті команда була змушена повернутися до готелю в центрі Лондона, щоб скористатися душем уже там.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів між Арсеналом і Атлетіко відбудеться 21 жовтня, початок о 22:00 за київським часом.

Після двох турів групового етапу Арсенал має 6 очок і посідає п’яте місце, тоді як Атлетіко з 3 очками перебуває на десятій позиції в турнірній таблиці.