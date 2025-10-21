Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від майбутнього матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів із Арсеналом.

Наставник знову наголосив на дисципліні та грамотних контратаках, які можуть зіграти ключову роль проти атакувального та динамічного стилю гри лондонської команди.

«Попереду напружена гра. Наш суперник чудово обороняється, ефективно діє на перехопленнях і швидко виходить в атаку через фланги. Ми прагнемо продемонструвати гру, яка принесе перемогу над Арсеналом», — цитує слова аргентинського фахівця Cadena Ser.

Зустріч між Арсеналом та Атлетико пройде сьогодні, 21 жовтня, на стадіоні в Лондоні, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.