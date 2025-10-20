Арсенал повертається в Лігу чемпіонів у чудовій формі – лідери АПЛ здобули три «сухі» перемоги поспіль, а в останніх двох матчах суперники «канонірів» навіть не завдали жодного удару в площу воріт. Лондонці – одна з двох команд, які ще не пропустили після двох турів групового етапу (2 перемоги), і особливо потужно виступають вдома: на «Емірейтс» вони не програють уже шість матчів поспіль (5 перемог, 1 нічия), кожна перемога – без пропущених м’ячів.

Крім того, «каноніри» виграли шість поспіль поєдинків Ліги чемпіонів проти суперників з Іспанії – рекорд показник у турнірі.

Атлетіко ж після поразки від Ліверпуля у першому турі не програє шість матчів поспіль у всіх турнірах (4 перемоги, 2 нічиї) і приїжджає до Лондона після мінімальної перемоги над Осасуною (1:0). Проте команда Дієго Сімеоне все ще без жодної перемоги на виїзді цього сезону (3 нічиї, 2 поразки).

Історія протистоянь також не на користь мадридців – вони ще жодного разу не вигравали в груповому етапі ЛЧ на полі англійських клубів (2 нічиї, 3 поразки) і мають лише одну перемогу в останніх дев’яти зустрічах із представниками АПЛ (2 нічиї, 6 поразок).

Ключові гравці

Букайо Сака – справжня зірка Арсенала в Лізі чемпіонів: 17 результативних дій (11 голів, 6 асистів) у 19 матчах, причому п’ять з шести останніх голів він забив після перерви.

В Атлетіко варто виділити Хуліана Альвареса – аргентинець забив 13 голів у 11 матчах турніру з початку сезону 2023/24.

Перед поїздкою до Лондона «матрацники» втратили Ніколаса Гонсалеса, який зазнав травми голови у матчі проти Осасуни.

Цікаві факти

Лише в одному з останніх восьми домашніх матчів ЛЧ за участі Арсенала забивали обидві команди.

Арсенал зберіг «сухими» ворота у 11 з 14 останніх перемог у груповому етапі єврокубків.

Жоден із дев’яти виїзних матчів Атлетіко в ЛЧ не завершувався внічию (4 перемоги, 5 поразок).

Мадридці забивали рівно один гол у чотирьох з п’яти останніх виїзних зустрічей.

Прогноз

Надійна оборона Арсенала може стати ключем до чергової перемоги й ювілейної – сотої – у Лізі чемпіонів.

