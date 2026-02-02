Італійський півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може змінити клуб та продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, Арсенал розглядає варіант із підписанням 25-річного хавбека в останній день трансферного вікна. При цьому угода обіцяє бути складною, оскільки керівництво Ньюкасла поки не йде на контакт і не готове розпочинати переговори.

У поточному сезоні Тоналі провів 35 матчів у всіх турнірах на клубному рівні та відзначився п'ятьма результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста складає 75 мільйонів євро.

Раніше також з'являлася інформація, що Арсенал втратив одного з чемпіонів Європи до кінця сезону.