Головний тренер Арсеналу Мікель Артета назвав травму півзахисника Мікеля Меріно нетиповою та досить рідкісною.

Раніше повідомлялося, що хавбек канонірів вибув до кінця цього сезону. У іспанського футболіста діагностовано перелом кістки правої стопи, який він отримав наприкінці поєдинку проти Манчестер Юнайтед, який завершився поразкою 2:3. Найближчим часом у гравця чекає хірургічне втручання.

«Йому необхідна операція, а це не завжди простий етап. Він надзвичайно важливий для нашої команди – універсальний гравець, здатний закривати кілька позицій. Це серйозний удар для нас.

Подібні травми трапляються дуже рідко, тому зараз важливо дочекатися операції та подивитися, як проходитиме відновлення, як організм реагуватиме день за днем. Ми уважно стежитимемо за його станом упродовж першого тижня після операції та оцінюватимемо подальші кроки.

Я впевнений, що Мікель зробить усе можливе, щоб повернутися якомога швидше. Але водночас необхідно поважати процес реабілітації та розуміти, що йдеться про доволі рідкісне ушкодження», – заявив Артета.