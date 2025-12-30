Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу 19 туру АПЛ проти Астон Вілли. Його слова наводить Football.London.

Астон Вілла на початку грудня завдала Арсеналу поразки в Бірмінгемі. Сьогодні команда Унаї Емері спробує продовжити серію з 11 перемог у Лондоні.

Ми хочемо, щоб кожен суперник, який приїжджає сюди, страждав. Проти Астон Вілли нас чекає дуже важкий матч, ми знаємо їх, знаємо, що вони роблять, і це буде прекрасна гра, до якої потрібно підготуватися і яку потрібно зіграти.

У мене є кілька ідей і речей, які ми маємо зробити краще, і те, як ми програли, було досить жорстоким, але так, ми винесли з цього урок, - зізнався Артета.