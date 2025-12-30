Артета оцінив шанси Арсенала взяти реванш за поразку від Астон Вілли
Вдруге за місяць команди зіграють між собою
36 хвилин тому
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу 19 туру АПЛ проти Астон Вілли. Його слова наводить Football.London.
Астон Вілла на початку грудня завдала Арсеналу поразки в Бірмінгемі. Сьогодні команда Унаї Емері спробує продовжити серію з 11 перемог у Лондоні.
Ми хочемо, щоб кожен суперник, який приїжджає сюди, страждав. Проти Астон Вілли нас чекає дуже важкий матч, ми знаємо їх, знаємо, що вони роблять, і це буде прекрасна гра, до якої потрібно підготуватися і яку потрібно зіграти.
У мене є кілька ідей і речей, які ми маємо зробити краще, і те, як ми програли, було досить жорстоким, але так, ми винесли з цього урок, - зізнався Артета.
Матч 19-го туру АПЛ між Арсеналом та Астон Віллою розпочнеться о 22:15.