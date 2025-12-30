Лондонський Арсенал отримав серйозну кадрову втрату у розпал боротьби за чемпіонство. Один із ключових гравців команди Деклан Райс пропустить важливий матч Прем'єр-ліги проти Астон Вілли, повідомляє The Athletic.

Причиною відсутності півзахисника стала травма коліна, отримана у попередньому турі у поєдинку із Брайтоном. У тій зустрічі Райс був змушений зіграти на позиції правого захисника через травму Ріккардо Калафьорі під час розминки. Попри це Деклан дограв матч, проте подальше обстеження виявило необхідність паузи для відновлення.

Список травмованих у Арсеналу продовжує зростати, що обмежує можливості ротації у щільному графіку святкового періоду. Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері демонструє чудову форму, тому відсутність лідера може стати серйозною втратою для канонірів.

Точних термінів повернення Райса поки що не називають, проте очікується, що він пропустить лише найближчу гру, якщо реабілітація пройде успішно. Матч 19-го туру АПЛ між Арсеналом та Астон Віллою розпочнеться о 22:15.