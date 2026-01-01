Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 19 туру АПЛ проти Астон Вілли (4:1). Його слова наводить Football.London.

Грали проти суперника, який мав 11 перемог поспіль. Чудова команда, проти якої дуже важко, і ми знали, що протягом гри будуть різні відрізки. Перші 10 хвилин реагували із запізненням, залишаючи простір, на якому Астон Вілла дуже небезпечна. Потім ми пристосувалися, отримали трохи більше контролю, дві великі нагоди у Дьокереша, одна з яких була в хаотичній ситуації.

В боротьбі ми були кращими. Перший гол був забитий надзвичайно, на відміну від останніх ігор, де мали так багато великих моментів, ми були дуже результативними і точними, щоб зробити різницю.

Вілла - надзвичайно вишколена команда. Вони чітко знають, що робити та можуть тебе загнати в гру на тонкій межі. Ви маєте зорієнтуватися, вони можуть почуватися комфортно, долаючи це. Ми зробили це у складний момент, а потім чудово скористалися можливостями.

Ми використали перерву, щоб змінити те, що потрібно було змінити, щоб бути більш ефективними. Але насправді, після того, як ти це зробив, ти отримуєш більше енергії, але після того, як ти це зробив, ти дійсно це розумієш, і ми це зробили.

Я думаю, що індивідуально ми показали кілька чудових виступів, ми були дуже ефективними в завершенні, і це зробило різницю, - розповів Артета.