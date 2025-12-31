Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері підбив підсумки матчу 19 туру АПЛ проти Арсенала (1:4). Його слова наводить ВВС.

У першому таймі ми грали фантастично. У другому таймі ми пропустили один гол, отримали травму Онана і, звичайно, у центрі поля нам не вистачило структури, необхідної для того, щоб утримати сильну позицію.

Ми грали фантастично, пропустили другий гол, і тоді стало складніше. Ми не здалися. Намагалися забити гол. Ми забили, мали одну-дві нагоди забити ще один, а дебют Джамала і Джорджа також був фантастичним.

Ми намагались конкурувати проти кращої команди в лізі. Після першого тайму ми грали фантастично. У другому таймі ми дещо втратили, і вони скористалися цими моментами, щоб нас перемогти, - розповів Емері.