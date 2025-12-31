Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 19 туру АПЛ проти Астон Вілли (4:1). Його слова наводить BBC.

Прекрасний вечір. Дуже складний матч, як ми і передбачали. Це дуже сильний суперник. Перші 10 хвилин ми грали трохи невпевнено, і нам довелося підлаштовуватися. Але потрібно віддати належне супернику - вони двічі змогли прорвати наш пресинг і вибігти в атаку, в чому вони дуже небезпечні. Після цього ми перехопили ініціативу і почали створювати моменти.

Ми приголомшливо почали другий тайм, активізувалися і були ефективні у всіх діях. Нам довелося бути дуже уважними і точно вибирати час і вирішувати, коли і що ми робимо. Це велика заслуга моїх гравців, тому що проти цієї команди непросто.

В останні кілька тижнів ми створювали багато моментів, але сьогодні була помітна різниця. В інших іграх нам потрібно було боротися за голи, щоб перемогти, але сьогодні якість реалізації моментів була на топ-рівні і вирішила результат матчу, - розповів Артета.