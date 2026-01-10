Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки центрального матчу 21 туру АПЛ проти Ліверпуля (0:0). Його слова наводить ВВС.

Ми знаємо, що все вирішують деталі. Тайми вийшли абсолютно різними. У першому ми багато домінували, але не знаходили потрібної передачі для того, щоб забити. У другій половині нам не вистачало точності при роботі з м'ячем, і це дозволяло супернику проводити контратаки.

Не впевнений, що по наших воротах був хоч один удар, не рахуючи нашої помилки в другому таймі. У цій грі все міг вирішити тільки момент чарівництва. На Енфілді його створив Собослаї. Подібного не було. Якщо ти не можеш перемогти, то повинен не програти.

Ліверпулю слід віддати належне за те, наскільки організовано він діяв. Він був дуже терплячим, коли не потрібно було пресингувати, у них в складі приголомшливі футболісти – це чемпіони Англії, - пояснив Артета.