Павло Василенко

Подібного на «Енфілді» не бачили вже шістнадцять років. Матч між Арсеналом і Ліверпулем у 21-му турі Прем’єр-ліги завершився нульовою нічиєю, яка увійшла в історію не лише напруженою тактичною боротьбою, а й невтішною статистикою для гостей. Червоні вперше з 2010 року зіграли матч чемпіонату без жодного удару у створ воріт.

Арсенал, хоч і не скористався шансом наблизитися до лідерів у чемпіонській гонці, продемонстрував зрілість і надійність в обороні. Команда Мікеля Артети діяла компактно, контролювала ритм гри та майже не дозволяла супернику створювати загрози.

Ліверпуль намагався нав’язати гру через центр, активно пресингував і ускладнював вихід м’яча з оборони лондонців. Найгостріший момент виник після швидкої атаки, коли м’яч влучив у поперечину, але навіть цей епізод не потрапив до статистики ударів у площину. Востаннє подібне траплялося у березні 2010 року в матчі проти Вігана.

Для мерсисайдців це вже третя поспіль нічия в чемпіонаті Англії. Четверта позиція дозволяє зберігати контакт з верхівкою таблиці, однак втрачені очки в очних зустрічах із конкурентами можуть дорого коштувати наприкінці сезону.