Матч 21-го туру чемпіонату Англії між Арсеналом та Ліверпулем, який завершився з рахунком 0:0, запам’ятався не лише втратою очок, а й гучним інцидентом наприкінці зустрічі.

У компенсований час нападник лондонців Габріел Мартінеллі спробував виштовхнути за межі поля захисника Ліверпуля Конора Бредлі, який за мить до цього отримав травму. Цей епізод миттєво переріс у масову сутичку за участю футболістів обох команд.

Унаслідок зіткнення Бредлі не зміг самостійно залишити поле та був винесений на ношах. Суддівська бригада оперативно втрутилася, аби заспокоїти гравців і завершити матч без подальших ексцесів.

Після 21 туру Премʼєр-ліги Арсенал має в активі 49 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю. Ліверпуль із 35 балами розташовується на четвертій позиції.

У наступному турі, який відбудеться 17 січня, лондонський клуб зіграє проти Ноттінгем Форест, тоді як мерсисайдці того ж дня зустрінуться з Бернлі.