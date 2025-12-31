Сергій Разумовський

У 19-му турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал на своєму полі розгромив Астон Віллу.

До гри команда з Бірмінгема підходила на тлі вражаючої серії з 11 перемог поспіль у всіх турнірах, але в Лондоні її хід був зламаний після перерви. Саме в другому таймі доля зустрічі й визначилася. Одразу після відпочинку Арсенал вистрілив двічі: на 48-й хвилині рахунок відкрив Габріел, а Субіменді подвоїв перевагу господарів.

Після цього Арсенал продовжив тиснути й довів справу до розгрому: відзначився Троссар, а на 78-й хвилині четвертий м’яч забив Габріел Жезус, який поступово повертається у топовий футбол. Астон Вілла уникнула повного провалу лише наприкінці – на 94-й хвилині Воткінс оформив гол престижу, але на підсумок матчу він не вплинув: 4:1 на користь «канонірів».

Арсенал набрав 45 очок і відірвався від Манчестер Сіті на п'ять балів, але у конкурента є матч у запасі. Астон Вілла (38) втратила шанс піднятися на другу сходинку.

АПЛ, 19-й тур

Арсенал – Астон Вілла 4:1

Голи: Габріел, 48, Субіменді, 52, Троссар, 69, Габріел Жезус, 78 – Воткінс, 90+4

Арсенал: Рая, Тімбер, Вайт, Габріел (Льюїс-Скеллі 77), Інкап'є, Едегор, Субіменді, Меріно (Нергор, 73), Сака (Мадуеке 83), Дьокереш (Габріел Жезус, 77), Троссар

Астон Вілла: Мартінес, Богарде, Конса, Лінделоф, Дінь, Тілеманс (Геммінгс, 82), Онана (Макгінн, 46), Буендіа (Гарсія, 61), Роджерс (Джімо-Алоба, 82), Санчо (Мален, 61), Воткінс

Попередження: Меріно, Габріел Жезус – Роджерс, Богарде, Воткінс