Трубін, Судаков та Кащук. Стали відомі стартові склади Бенфіки та Карабаха на матч Ліги чемпіонів
Поєдинок пройде в Лісабоні
42 хвилини тому
Георгій Судаков. Фото - Getty Images
Сьогодні відбудеться матч першого туру Ліги чемпіонів між португальською Бенфікою та азербайджанським Карабахом.
Головні тренери колективів Бруну Лаже і Гурбан Гурбанов назвали стартові склади своїх команд.
З перших хвилин у складі Бенфіки вийдуть два українських футболісти: голкіпер Анатолій Трубін півзахисник Георгій Судаков.
Український вінгер Карабаха Олексій Кащук залишився в запасі.
Поєдинок пройде на стадіоні «Ештадіу да Луж» в Лісабоні. Час початку зустрічі о 22:00 за Києвом.