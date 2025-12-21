Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Евертоном з рахунком 1:0 у 17-му турі Англійської Прем'єр-ліги.

«Ми дуже задоволені. Ми продемонстрували дуже солідну гру. Дуже важко грати проти дуже організованої команди. Вони можуть створювати дуже хаотичні моменти у своїй грі, але я вважаю, що ми дуже добре контролювали ситуацію, забили гол, а e другому таймі говорили про те, щоб забити другий гол.

Ми мали три чи чотири хороші моменти, двічі влучили у стійку, і, мабуть, різниця в рахунку мала бути більшою. Але так, в обороні знову зіграли на нуль. Ми не допустили жодного моменту протягом усієї гри, тож вечір був позитивним.

Я дуже щасливий. Це був дуже важливий гол, який приніс перемогу. Мені подобається, що гравці взяли на себе відповідальність за рішення, хто буде бити пенальті, і це спрацювало – тож загалом це було хороше рішення, – сказав коуч.