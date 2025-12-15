Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 16 туру АПЛ проти Вулвергемптона (2:1). Його слова наводить пресслужба клубу.

Ми створили більше моментів, забили гол, але потім мали 2-3 хвилини абсолютно пасивної гри з жахливими діями в захисті, що аж ніяк не відповідає рівню, необхідному проти команди, яка не мала жодного удару по воротах. Перший раз, коли у них з'явилася така можливість, вони забили гол, і це Прем'єр-ліга. Нам не легше, тому що нам вдалося забити гол наприкінці і виграти, але в цьому сенсі нам, безсумнівно, потрібно покращитися.

Треба віддати належне Вулвергемптон і тому, що вони зробили. Я дивився матч, коли вони грали на «Стемфорд Брідж», коли грали проти «Астон Вілли», і бачив, як їм не пощастило, що вони не досягли результату. Я знав, що це буде зовсім нелегкий матч, але ми зробили його ще важчим тим, що пропустили, і це неприйнятно.

Потрібно грати на повну силу від 1 до 96 хвилини. Були моменти, коли ми намагалися, але не були дуже ефективними і, ймовірно, не такими точними, як мали б бути в вирішальні моменти, і я не думаю, що це було навмисно, але були моменти в другому таймі після забитого голу, але це не те, чого ми хочемо, це точно, і ми маємо покращитись, - пояснив Артета.