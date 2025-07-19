Атакувальний півзахисник Марко Асенсіо в найближче трансферне вікно перейде у Фенербахче. За даними інсайдера Ніколо Скіри, домовленість із Парі Сен-Жермен уже досягнута і незабаром буде офіційно оголошена.

Вартість переходу 29-річного іспанця складе близько 10 мільйонів євро, а сам футболіст підписав контракт із турецьким клубом до 2028 року з річною зарплатою в 9 мільйонів євро.

Незважаючи на чутки, що з'явилися, серйозних перемовин із міланським Інтером не велися і Асенсіо вибрав Фенербахче, який тренує Жозе Моуріньо.

Гравець приєднався до ПСЖ у 2023-му, проте не зумів закріпитися в основному складі паризького клубу. У другій половині минулого сезону він виступав на правах оренди за Астон Віллу, де провів 21 матч, забив 8 голів і зробив 1 результативну передачу.