Асист Луніна приніс Реалу десятий трофей
Український голкіпер несподівано віддав результативну передачу на марокканця
Реал у товариському матчі переміг Депортіво з рахунком 1:0 та здобув свій десятий трофей імені Терези Еррери.
Український воротар мадридської команди Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.
За час зустрічі 27-річний голкіпер віддав одну результативну передачу, здійснив три сейви, два з яких – після ударів із меж штрафного майданчика. Також Лунін виконав два успішні виходи, один винос і чотири підбирання м’яча.
Українець віддав десять точних передач із 13 спроб, що становить 76,9% точності. Крім того, він допустив три втрати м’яча. За оцінкою SofaScore, виступ Луніна отримав 7,9 бала.
Товариський матч
Депортиво Ла-Корунья – Реал Мадрид 0:1
Гол: Браїм Діас, 45+1