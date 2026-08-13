Сергій Разумовський

Реал у товариському матчі переміг Депортіво з рахунком 1:0 та здобув свій десятий трофей імені Терези Еррери.

Український воротар мадридської команди Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

За час зустрічі 27-річний голкіпер віддав одну результативну передачу, здійснив три сейви, два з яких – після ударів із меж штрафного майданчика. Також Лунін виконав два успішні виходи, один винос і чотири підбирання м’яча.

Українець віддав десять точних передач із 13 спроб, що становить 76,9% точності. Крім того, він допустив три втрати м’яча. За оцінкою SofaScore, виступ Луніна отримав 7,9 бала.

Товариський матч

Депортиво Ла-Корунья – Реал Мадрид 0:1

Гол: Браїм Діас, 45+1

Раніше Реал за участі Луніна здолав угорський Ференцварош.