Сергій Разумовський

8серпня відбулися чергові контрольні поєдинки за участю європейських клубів. У цих матчах на поле виходили українські футболісти, зокрема Михайло Мудрик, Тімур Тутєров, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Андрій Лунін, Владислав Крапивцов та Олександр Пищур.

Челсі впевнено переміг Мілан із рахунком 3:0. Лондонці відкрили рахунок наприкінці першого тайму, а після перерви ще двічі вразили ворота італійської команди. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик з’явився на полі на 86-й хвилині. За час перебування на газоні він віддав чотири передачі, дві з яких були точними.

Сандерленд здолав французький Ланс – 2:0. Гості забили по одному м’ячу в кожному з таймів і довели матч до перемоги. Український вінгер англійського клубу Тімур Тутєров розпочав зустріч на лаві запасних і вийшов на поле на 73-й хвилині.

ПСЖ зіграв унічию з Манчестер Юнайтед – 1:1. Парижани швидко відкрили рахунок, але ще до перерви англійська команда відновила рівновагу.

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочав поєдинок у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. За відведений час він здійснив 129 дотиків до м’яча, віддав 106 точних передач зі 114 спроб і виграв три з семи дуелей.

Також Забарний завдав одного удару в площину воріт, виконав один відбір, зробив чотири виноси та одне підбирання. Українець двічі блокував удари футболістів Манчестер Юнайтед, однак не встиг перекрити удар Браяна Мбемо в епізоді з пропущеним голом.

Захисник один раз невдало спробував обіграти суперника, двічі порушив правила та заробив на собі один фол. Водночас Забарний припустився дев’яти втрат м’яча.

Статистичний портал SofaScore поставив українцеві оцінку 7,5. Це другий найкращий показник серед усіх гравців обох команд. Вищий бал отримав лише Лукас Бералдо – 7,6.

Штутгарт на власному полі переміг Евертон із рахунком 3:1. Український захисник англійського клубу Віталій Миколенко розпочав зустріч у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин.

Реал Мадрид здолав угорський Ференцварош – 2:1. Український голкіпер мадридців Андрій Лунін відіграв повний матч. За даними FlashScore, воротар здійснив один сейв, віддав усі передачі точно та загалом 40 разів торкнувся м’яча. Водночас Лунін отримав оцінку 6,5 – найнижчу серед основних футболістів Реала в цьому поєдинку.

Жирона не змогла втримати перемогу над Хімнастіком із Таррагони. Каталонська команда першою забила, однак наприкінці зустрічі господарі зрівняли рахунок – 1:1.

Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов провів на полі весь матч. Нападник Олександр Пищур розпочав гру на лаві запасних і вийшов після перерви. Спочатку планувалося, що українець з’явиться у стартовому складі.

Барселона взяла участь у незвичному мінітурнірі Friuli Venezia Giulia Cup, який відбувся в італійському Удіне. Кожен матч змагань тривав лише 45 хвилин.

У першій грі каталонці перемогли Ноттінгем Форест із рахунком 1:0. Єдиний гол із пенальті забив Рафінья. В іншому матчі Барселона поступилася Удінезе – 0:1. Переможний м’яч Байо забив на останній хвилині, через що каталонська команда втратила трофей.

Товариські матчі

Ювентус – Інтер 1:2

Голи: Консейсау, 85 – Дімарко, 20, Діуф, 62

Челсі – Мілан 3:0

Голи: Жоао Педро, 45+2, 46, Кайседо, 50

Ланс – Сандерленд 0:2

Голи: Г'юм, 66, Ісідор, 82

ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Мбає, 2 – Мбемо, 32

Штутгарт – Евертон 3:1

Голи: Нартей, 16, Гендрікс, 65, Буанані, 90+1 – Баррі, 72 (пен.)

Ференцварош – Реал Мадрид 1:2

Голи: Кодро, 57 – Рівас, 41, Еспі, 49

Хімнастік Таррагонa – Жирона 1:1

Голи: Мешак, 82 – Руїс, 8

Ноттінгем Форест – Барселона 0:1

Гол: Рафінья, 45+2

Удінезе – Барселона 1:0

Гол: Байо, 45

Раніше Довбик дебютував за Болонью.