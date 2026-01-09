Сергій Разумовський

Центральний півзахисник Дженоа Руслан Маліновський став одним із ключових гравців своєї команди у виїзному матчі 19-го туру Серії A проти Мілана, який завершився нічиєю 1:1.

32-річний українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 64 хвилини, відзначившись результативною передачею й загалом продуктивною роботою в середині поля. За відведений час Маліновський створив один гольовий момент і продемонстрував дуже високий відсоток точності передач – 94% (30 точних пасів із 32).

У єдиноборствах він виграв одну з трьох дуелей, а в оборонній фазі записав до активу відбір, перехоплення та чотири підбирання, допомагаючи Дженоа втримувати структуру без м’яча. Також українець завдав одного удару по воротах, але його спробу заблокували. Водночас у статистиці є й мінуси – п’ять втрат м’яча, що частково пояснюється його роллю в розвитку атак і роботою під тиском. За підсумком зустрічі Маліновський отримав оцінку 7,7. Лише четверта в команді.

