Дженоа поділила очки з Пізою в домашньому поєдинку 19 туру Серії А. Матч у Генуї завершився з рахунком 1:1.

Команди обмінялись голами в кожному з таймів. Господарів вийшли вперед на 15-й хвилині завдяки голу Коломбо, який наважився на дальній постріл, що застав зненацька голкіпера Пізи.

Гості ще до перерви відповіли своїм голом, скориставшись помилкою голкіпера Дженоа Леалі, який вибив м'яча прямо на Леріса, який одним дотиком відправи його в порожні ворота.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський провів на полі всі 90 хвилин, заробивши попередження.

Серія А. 18 тур

Дженоа - Піза 1:1

Голи: Коломбо, 15 - Леріс, 38